PAIDEIA - Lazio, Acerbi in clinica: controlli al polpaccio

PAIDEIA - Controlli per Francesco Acerbi, nuova valutazione dell’infortunio al polpaccio che l’ha fermato prima della partita con il Genoa. Il difensore sfrutterà lo slittamento delle partite in campionato per recuperare in tempo in vista della trasferta di Bergamo. Un probabile rientro per Simone Inzaghi che sarebbe fondamentale. Dovrebbe tornare in gruppo all’inizio della prossima settimana.