PAIDEIA - Lazio, controlli per Caicedo: problema alla clavicola

Accertamenti in Paideia per Felipe Caicedo. L'attaccante della Lazio uscito anzitempo nel corso della sfida di ieri a San Siro per un problema alla spalla destra, si è presentato nel pomeriggio presso la clinica di riferimento biancoceleste. Lussazione esclusa, il dolore è ancora forte nonostante si sia attenuato nella giornata di oggi. Il problema riguarda in particolare la clavicola. Nelle prossime ore verrà valutata la sua situazione: difficile che Inzaghi possa averlo a disposizione per il Celtic, ma non è escluso un recupero in extremis.



Nel pomeriggio visita anche per Ciro Immobile. L'attaccante partenopeo ha già da qualche giorno un'infiammazione al ginocchio. Nulla di grave fortunatamente, già la scorsa settimana ne aveva svolta un'altra precauzionalmente. Controlli infine anche per Lulic.

