Lazio, Immobile è l'MVP di ottobre della Serie A: domenica la premiazione

Un inizio di stagione eccellente, Ciro Immobile sta trascinando a suon di gol la Lazio. Sono già 13 quelle messe a segno dal bomber partenopeo dopo 11 giornate di campionato. Per questo la Lega Serie A, che a partire da questa stagione sportiva ha istituito, il riconoscimento per il miglior calciatore di ogni mese della Serie A TIM, ha deciso di premiarlo. La classifica finale è stata stilata secondo le rilevazioni statistiche di Stats Perform, con l’ausilio dei dati di tracking registrati da Netco Sports.



Ecco quando si legge sul sito ufficiale della Lega: Tra le principali caratteristiche che hanno permesso al numero 17 biancoceleste di primeggiare su altri grandi campioni si evidenziano i seguenti dati:

- Accompagna un'alta efficienza tecnica ad un'altissima efficienza fisica, in particolare nelle azioni ad altissima velocità (sopra i 19 Km/h); in queste caratteristiche si avvicina ai giocatori TOP europei, con valori che superano per entrambe il 95%;

- La percentuale di riuscita dei passaggi ad alta difficoltà sfiora il 70%;

- Contribuisce ad accelerare la manovra e a sfruttare le azioni di contropiede, sia con iniziative individuali (aggressività offensiva 97%), sia guidando le giocate dei compagni con movimenti ottimali (coefficiente di smarcamento superiore al 90%).

“L’avvio di stagione di Immobile è stato eccezionale, non soltanto per il consueto apporto realizzativo, ma anche per la sua capacità di trascinare la squadra. Per lui parlano i numeri, soltanto nel mese di ottobre ha realizzato 8 gol, che diventano 13 dall’inizio dell’anno, ai quali si aggiungono 2 legni colpiti e 4 assist tramutati in rete dai compagni. Un rendimento che ha inciso in modo determinante al buon avvio di campionato della compagine di Inzaghi”, ha dichiarato Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Serie A. Ciro Immobile sarà premiato domenica 10 novembre allo stadio Olimpico di Roma, prima della partita contro il Lecce in programma alle ore 15.00.

