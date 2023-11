PRIMAVERA - È festa a Formello: D'Agostini e Gonzalez stendono il Torino

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Altra ottima prestazione dei biancocelesti che vincono in casa per 2-0 contro un Torino che lotta sul campo per 90 minuti. I biancocelesti si portano avanti al 20’ con la rete di D’Agostini, poi nella ripresa arriva il raddoppio firmato Gonzalez. La squadra di Sanderra è momentaneamente seconda in classifica a 21 punti, col Milan che giocherà domani contro il Lecce. Nel prossimo turno i capitolini se la vedranno col Frosinone, ultimo in classifica.

Campionato Primavera 1 TIM | 10ª giornata

Sabato 11 novembre 2023, ore 11:00

Campo Mirko Fersini, Formello (RM)

LAZIO – Magro; Bedini, Dutu, Ruggeri, Milani; Di Tommaso, Bordon, Napolitano (46' Yordanov); Sana Fernandes (84' Nazzaro), Gonzalez (90+1' Sulejmani), D'Agostini (73' Cappelli) A disp.: Renzetti, Sardo, Petta, Serra, Tredicine, Marini, Zazza All.: Stefano Sanderra

TORINO – Bellocci, Bianay (73' Muntu Wa Mungu) , Ruszel, Rettore (46' Azevedo) Savva, Padula (86' Gabellini), Ciammaglichella, Dellavalle, Njie (86' Longoni), Dalla Vecchia (61' Franzoni), Antolini A disp.: Acar, Galantai, Zaia, Keita, Marchioro All.: Giuseppe Scurto

Arbitro: Mauro Gangi (sez. di Enna)

Ass.: Cerilli – Fratello

Ammoniti: Napolitano, Di Tommaso (L); Rettore, Dalla Vecchia, Savva, Bianay (T)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+5' - Triplice fischio. La Lazio vince 2-0.

90+1' - Ultimo cambio per i biancocelesti: esce Gonzalez, entra Sulejmani.

90' - 5 minuti di recupero.

90' - Ammonito Di Tommaso.

86' - Doppio cambio Torino, esce Padula, entra Gabellini. Esce anche Njie ed entra Longoni.

84' - Cambia ancora Sanderra: entra Nazzaro e esce Sana Fernandes.

75' - RADDOPPIO LAZIOOOOO! Cappelli appena entrato serve un assist al bacio a Gonzalez che a tu per tu con Bellocci insacca il pallone in rete con un tiro lento e rasoterra.

73' - Sanderra chiama il cambio: Cappelli prende il posto di D'Agostini. Per il Torino Bianay esce ed entra Muntu Wa Mungu.

65' - Ammonito Bianay per fallo su Sana Fernandes.

65' - Conclusione di Gonzalez dalla trequarti. Pallone che termina sul fondo.

61' - Nuovo cambio granata: Della Vecchia lascia il posto a Franzoni.

57' - A terra Njie per fallo di Bedini. Staff medico in campo. Il granata era caduto in area dopo uno scontro di gioco.

55' - Ammonito anche Savva.

52' - Giallo per Dalla Vecchia.

46' - Cambia la Lazio: entra Yordanov, esce Napolitano. Cambia anche il Torino: Azevedo prende il posto di Rettore.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+2' - Duplice fischio. Termina qui il primo tempo.

45' - 2 minuti di recupero segnalati dall'assistente.

43' - Giallo per Sanderra per qualche lamentela di troppo dalla panchina.

40' - Tiro troppo debole di D'Agostini che era ripartito facendosi tutta la metà campo. La sfera termina al lato del palo.

36' - Finale di primo tempo un po' nervoso in campo. L'arbitro richiama le squadre alla calma.

26' - Giallo per Napolitano per fallo su Padula.

20' - GOOOOOOOLLLL LAZIOOOOOOO! D'Agostini sblocca il risultato: sfrutta un assist di Sana Fernandes e, complice anche una deviazione, controlla il tiro e col sinistro calcia in rete.

17' - Ritmi molto alti, con i granata che si mostrano molto aggressivi in area. Lazio costretta ad una fase di gara prevalenetemente difensiva.

15' - Brivido per la Lazio! Corner per il Torino, il pallone sfreccia sulla linea di porta e tocca il secondo palo. La visuale di Magro era coperta da tre difensori avversari.

12' - Colpo di testa interessante di Ciammaglichella: il pallone sfiora l'incrocio dei pali e termina sul fondo.

9' - Giallo per Rettore per fallo su Napolitano.

7' - Primi minuti di studio per le due squadre: Sanderra dà le prime indicazioni ai suoi ragazzi.

3' - A terra Dalla Vecchia per una caduta. Il 30 granata si rialza un po' dolorante.

2' - Doppio calcio d'angolo per il Torino: pallone allontanato bene dalla difesa biancoceleste.

1' - Fischi d'inizio a Formello! Si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Lazio - Torino, gara valida per la 10a giornata del campionato di Primavera 1. I ragazzi di Sanderra hanno salutato la Youth League con la sconfitta per 1-3 contro il Feyenoord e ora sono chiamati a dare il massimo in Coppa Italia e campionato. I biancocelesti sono attualmente terzi in classifica a 18 punti alle spalle di Milan e Inter, rispettivamente a 20 e 23 punti. Torino che cambia pochi minuti prima del fischio d'inizio il portiere: Bellocci prende il posto quindi da titolare.