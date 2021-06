PRIMAVERA - Genoa - Lazio, la prima di Calori: l'anteprima del match

"Si vede proprio che la Lazio era nel mio destino, quella rete è stata benedetta. Non vedo l'ora di cominciare". Sono state queste le prime parole di Alessandro Calori da tecnico della Lazio Primavera. Il ciclo ripartirà da lui, al quale la società ha affidato il difficile compito di salvare le giovani aquile biancocelesti passando dai play-out. Le ultime due giornate di campionato contro Genoa e Ascoli conteranno poco ai fini della classifica ma saranno l'occasione per conoscere meglio i suoi nuovi ragazzi. Dopodichè si comincerà a fare sul serio, quando la Lazio conoscerà la sua avversaria per giocarsi la salvezza. Torino o Bologna, entrambe appaiate a quota 27 punti, oppure la Fiorentina (quota 32 con una partita in più). Da queste uscirà la sfidante della Lazio. La speranza è che l'arrivo del tecnico ex Brescia e Trapani possa dare una scossa all'ambiente e permettere ai ragazzi di trovare nuovi stimoli.

29° giornata campionato Primavera 1

13 giugno 2021, ore 11.00

Genoa - Lazio

Probabili formazioni

GENOA (3-5-2) - Agostino; Serpe, Marcandalli, Dumbravanu; Dellepiane, Turchet, Maglione, Sadiku; Boci; Kallon, Estrella. A disp.: Konig, Corci, Tononi, Zaccone, De Angelis, Zenelaj, Vassallo, Boli, Zielski, Conti, Della Pietra. All.: Luca Chiappino.

LAZIO (4-3-3) - G. Pereira; Floriani Mussolini, Novella, Franco, T. Marino; Shehu, Bertini, Czyz; Castigliani, Tare, Moro. A disp.: Peruzzi, Cesaroni, Ferrante, Cerbara, Zaghini, Franco L., Capotosti, Ferro, Mancino. All.: Alessandro Calori