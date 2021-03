PRIMAVERA - Inter - Lazio, via ai quarti di coppa: l'anteprima del match

Torna la Coppa Italia, l'unica gioia stagionale della Lazio Primavera di Leonardo Menichini. Dopo aver eliminato Cosenza, Napoli e a sorpresa l'Atalanta (unica vittoria nel 2021), i biancocelesti affrontano a Milano l'Inter di Armando Madonna, affrontato dieci giorni fa in campionato (3-1 per i nerazzurri). Una sfida sicuramente di grande valore e importanza, che potrebbe dare nuova linfa a una squadra apparsa sgonfia e poco agguerrita in campionato, dove la situazione è adesso critica: penultimo posto in classifica con soli undici punti conquistati. Questa quindi l'occasione per ritrovare motivazioni ed energie fondamentali per il rush finale del campionato. Menichini per farlo rilancerà dal primo minuto Raul Moro. Esordio dall'inizio anche per Nasri. In porta potrebbe rivedersi Gabriel Pereira, disastroso al suo esordio in campionato (sei gol subiti contro l'Empoli).

Quarti di finale della Primavera TIM Cup

Inter - Lazio

Mercoledì 17 marzo 2021, ore 13.00, Suning YDC di Milano

Probabili formazioni

INTER (4-3-1-2) - Rovida; Vezzoni, Youthe, Sottini, Dimarco; Boscolo Chio, Sangalli, Wieser; Lindkvist; Bonfanti, Fonseca. A disp. Basti, Botis, Fontanarosa, Moretti, Tonoli, Zanotti, Casadei, Mirarchi, Iliev, Goffi, Akhalaia, Satriano. All. Armando Madonna.

LAZIO (4-3-1-2): G.Pereira; Floriani Mussolini; Franco, Armini, Ndrecka; Nasri, Bertini, Czyz; Shehu; Moro, Castigliani. A disp.: Furlanetto, Peruzzi, Novella, Pino, Pica, T. Marino, A. Marino, Cesaroni, Ferrante, Guerini, Marinacci, Cerbara, Tare. All.: Menichini.

Arbitro: Luca Cherchi (sezione di Carbonia)

Assistenti: Lorenzo Poma e Francesco Cortese.