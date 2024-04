PRIMAVERA - Monza - Lazio termina 1-1: a Marras risponde D'Agostini

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Pareggio importante della Lazio sul campo del Monza dopo una sfida durissima e iniziata in salita per i biancocelesti. Ad andare in vantaggio sono infatti i padroni di casa al 22’ con la rete di Marras, poi nella ripresa proprio nei minuti finali l’assedio dei capitolini porta al pareggio firmato D’Agostini. La Lazio è ancora terza in classifica a 54 punti, in attesa di un filotto di partite infuocate in questo finale di regular season: nella prossima giornata infatti a Formello arriverà l’Atalanta, poi il derby in casa della Roma, l’Inter a Formello e l’ultima lontano dalle mura amiche contro l’Empoli.

Primavera 1 TIM | 30ª giornata

Domenica 21 aprile 2024, ore 11:00

Centro Sportivo Luigi Berlusconi, Monza

MONZA - LAZIO 1-1

MONZA: Mazza; Bagnaschi (74' Dell'Acqua), Diene, Lupinetti (69' Colombo), Marras (81' Domanico), Berretta, Kassama, Martins (74' Goffi), Zoppi (81' Giubrone), Capoluco, Postiglione. A disp.: Ciardi, Cattaneo, Fernandes, Nene, Brugarello, Graziano. All.: Oscar Brevi

LAZIO (4-3-3): Magro; Milani, Dutu, Zazza (78' Bordon), Ruggeri; Sardo, Nazzaro, Napolitano; Cuzzarella (46' Serra), Di Gianni (46' D'Agostini), Sana Fernades. A disp.: Martinelli, Bosi, Bedini, Kone, Paolocci, Tredicine, Bigotti, Cappelli. All.: Stefano Sanderra

Arbitro: Daniele Virgilio (sez. Trapani)

Assistenti: Matteo Cardona - Cosimo Schirinzi

Ammoniti: Martins (M) Ruggeri (L)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

90+6' - Triplice fischio. Termina 1-1 tra Monza e Lazio.

90+5' - Giallo per Sardo che trattiene Goffi.

90+3' - Ultimi minuti di assedio biancoceleste che tenta il tutto per tutto per riuscire a strappare i tre punti.

90' - 6 minuti di recupero concessi.

88' - GOOOOOLLLL LAZIOOOOOOOO! Cross di Sana Fernandes, poi D'Agostini vince il duello fisico con Domanico e di testa pareggia i conti.

81' - Rinforza la difesa Brevi: Giubrone e Marras al posto di Zoppi e Domanico.

80' - Giallo per Oscar Brevi, pizzicato fuori dall'area tecnica.

78' - Cambia Sanderra: fuori Zazza, dentro Bordon.

76' - Qualche problema per Zazza che esce autonomamente dal campo.

74' - Altro doppio cambio per il Monza: fuori Bagnaschi dentro Dell'Acqua, fuori anche Martins dentro Goffi.

70' - Gran riflesso di Mazza sulla conclusione di Sana Fernandes. C'era stata anche una deviazione biancorossa.

69' - Ecco il cambio: Lupinetti lascia il posto a Colombo.

67' - Qualche problema fisico per Bagnasco e Lupinetti. Brevi medita qualche cambio.

64' - Doppia occasione per la Lazio sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Lazio vicinissima al gol del pareggio con D'Agostini, poi con Serra.

60' - Fallo di Nazzaro su Lupinetti a centrocampo. Sarà punizione per i padroni di casa.

55' - Grande intervento di Magro sul colpo di Marras. I brianzoli chiedevano il gol, affermando che il pallone avesse oltrepassato la linea. L'arbitro lascia giocare.

51' - Occasione interessantissima per Serra che cerca di sfruttare un buon assist di Milani dalla sinistra. L'attaccante non colpisce benissimo e il pallone finisce alto sopra la traversa.

46' - Cambi in casa Lazio: Serra prende il posto di Cuzzarella, mentre D'Agostini sostituisce Di Gianni.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45+1' - Fischia l'arbitro. Squadre negli spogliatoi.

45' - 1 minuto di recupero concesso.

42' - Gran pallone di Milani che cerca il taglio di un compagno in area. Zazza ci prova con una mezza spaccata, ma la sfera termina sul fondo.

36' - Conclusione di potenza di Postiglione che tenta il missile da fuori area. Pallone che esce di poco alto.

33' - Corner per la Lazio: dalla bandierina va Sana Fernandes, palla sul secondo palo, Monza bravo ad allontanare il pallone.

22' - Monza in vantaggio con il gol di Marras che conclude con il piattone sinistro. Erroraccio della difesa biancoceleste, completamente spaccata.

17' - Qualche problema alla caviglia destra per Sana Fernandes dopo la scivolata di Marras. Necessario l'intervento dello staff medico.

12' - Stavolta è il Monza che flirta con il vantaggio. Prima Magro è bravo a fermare il colpo di Martins, poi ci prova Lupinetti, col pallone che esce fuori di poco.

7' - Giallo per Martins per intervento irregolare ai danni di Dutu.

4' - Conclusione di destro da fuori area di Napolitano. Lazio vicina al vantaggio alla prima occasione del match.

1' - Fischio d'inizio, si parte!

INIZIO PRIMO TEMPO

Buongiorno da Lavinia Saccardo e benvenuti alla diretta scritta di Monza - Lazio, gara valida per la 30a giornata di Primavera 1. Cinque giornate al termine del campionato, poi saranno play-off. I biancocelesti sono quasi certi di aver centrato l'obiettivo, ma bisognerà dare il tutto per tutto per non rimanere delusi e sfiorare l'impresa, in un'annata in cui la Lazio è risalita dalla Primavera 2. Torna Napolitano nella formazione ufficiale, manca invece Gonzalez che non potrà più scendere in campo con il gruppo di Sanderra perché fuori quota.