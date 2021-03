PRIMAVERA - Raul Moro cambia la Lazio: 3-0 al Torino e ritorno alla vittoria

Con un Raul Moro così tutto è possibile, anche tentare un’impresa che sembrava difficilmente raggiungibile fino a qualche settimana fa. La Lazio Primavera si è aggrappata al suo trascinatore, al ragazzo di maggiore qualità, rientrato dopo essere stato tormentato dagli infortuni muscolari. Otto gol in campionato, quattro in Coppa Italia, che fanno 12 in 12 partite. Grazie alla rete di Castigliani (altro sul quale fare affidamento) e alla doppietta dello spagnolo, i capitolini fanno di un sol boccone il Torino, vincendo con un netto 3-0. Prima vittoria del 2021, che mancava ormai da 142 giorni in campionato, quando la Lazio si impose sulla Fiorentina. Superati i granata in classifica, che ora dice terzultimo posto, in attesa del match delle 15 fra la quartultima e la quintultima (Bologna-Fiorentina), che dirà quanti punti separano i biancocelesti dalla quota salvezza (ora sono tre le lunghezze). Una Lazio finalmente bella e convincente, compatta, sicura, a tratti anche dominante. Ha cambiato faccia e ora può guardare con fiducia ai prossimi incontri. Ora la sosta, si torna in campo il 3 aprile: al Fersini arriverà la sorprendente Sampdoria, seconda in classifica dietro solo alla Roma.

Primavera 1 TIM 2020-2021 – 16ª giornata

Lazio - Torino 3-0 (30' Castigliani, 52' Raul Moro, 82' Raul Moro)

Domenica 21 marzo 2021, 10:30

Campo ‘Mirko Fersini’, Centro Sportivo di Formello

LAZIO (4-3-1-2): Furlanetto; Floriani Mussolini, Armini, Franco, Ndrecka; Shehu, Bertini, A. Marino (79' Novella); Nasri (84' Guerini); Castigliani, Moro (84' Tare). A disp.: Pereira, Peruzzi, Pino, Pica, T. Marino, Migliorati, Campagna, Marinacci. All.: Leonardo Menichini

TORINO (3-4-1-2): Sava; Aceto, Spina, Portanova; Todisco, Larotonda, Kryeziu, Procopio; Oviszach; Vianni, Cancello. A disp.: Girelli, Fiorenza, Celesia, Nagy, Tesio, Continella, Greco, Lovaglio, Gyimah, Favale. All.: Marcello Cottafava

Arbitro: Daniele Rutella (sez. Enna)

Ass.: Festa - Lalomia

Ammoniti: Raul Moro (L), Portanova (T)

Espulsi: ///

FINE SECONDO TEMPO

93' - Triplice fischio, termina qui la sfida fra Lazio e Torino.

90' - Tre minuti di recupero concessi dall'arbitro.

84' - Fuori Raul Moro e Nasri al posto di Guerini e Tare.

84' - Colpo di testa di Greco sugli sviluppi di una punizione. Furlanetto mette in corner.

82' - GOOOOOOOOOLLLLLLLLLLL!! La chiude la Lazio trascinata ancora da Raul Moro. Contropiede micidiale condotto da Castigliani, lo spagnolo servito al momento giusto, supera in velocità Spina e davanti a Sava non sbaglia.

79' - Ecco il primo cambio della Lazio: fuori A. Marino e dentro Novella nella Lazio.

78' - Corner di Greco e colpo di testa di Vianni. Conclusione centrale, la blocca senza problemi Furlanetto.

77' - Fuori Todisco e dentro Lovaglio nel Torino. Ultimo cambio per Cottafava. Lazio ancora con gli stessi undici.

76' - Prova a salire il Torino: conclusione di Vianni deviata in corner.

71' - A terra Shehu per un colpo in un contrasto aereo. Si ferma il gioco.

68' - La Rotonda ci prova con una conclusione dalla distanza senza pretese. Pallone altissimo sopra la traversa.

64' - Che ripartenza della Lazio, a un passo dal tris. Mussolini fa partire Nasri, il francese invola Moro che si presenta davanti a Sava e con l'esterno destro prova a giro a sorprenderlo. Pallone che esce clamorosamente.

59' - Fuori Oviszach e Cancello, dentro Favale e Gyimah nel Torino.

57' - Shehu alla Luis Alberto, direttamente in porta da corner. Sava deve allungarsi per salvare il Toro.

55' - Primo cambio per il Torino: fuori Portanova e dentro Greco. Cambia sistema di gioco Cottafava che passa alla difesa a quattro.

52' - GOOOOOOOOOOOOOOAAAAALLLLL! Raddoppia la Lazio. Shehu in area controlla un pallone difficile e calcia da posizione defilata. La conclusione deviata prende una traiettoria strana finendo sui piedi di Raul Moro, che al volo appoggia con un colpo da biliardo in rete. Meritato doppio vantaggio.

46' - Si riparte, è il Torino a battere.

INIZIO SECONDO TEMPO

FINE PRIMO TEMPO

45' - Non c'è recupero. Lazio negli spogliatoi in vantaggio per 1-0.

39' - Raul Moro con un numero si prende gioco di Portanova lasciandolo sul posto. Poi il tiro di Marino viene ribattuto.

38' - Ammonito Portanova che ferma con una strattonata Shehu.

37' - Azione insistita della Lazio. Solita azione di Moro sul fondo, Castigliani riceve in area ma non riesce a spingerla dentro ostacolato da Aceto. Poi Bertini prova con un tiro a giro bloccato da Sava, ben posizionato.

34' - Moro raccoglie la respinta della difesa granata sugli sviluppi di un corner, si sposta il pallone sul sinistro e calcia a giro, ma il pallone finisce alto.

30' - GOOOOOOOOOOOOOLLLLL!!! La sblocca la Lazio. Punizione tagliata di Shehu raccolta da Castigliani. L'attaccante in un fazzoletto in dribbling supera Cancello e Aceto, poi insacca il pallone. Vantaggio meritatissimo.

27' - Bellissima ripartenza della Lazio. Shehu ruba palla a centrocampo poi invola verso la porta Raul Moro. Lo spagnolo si presenta in area e mette al centro per Castigliani che controlla, ma da due passi non riesce a calciare ostacolato dai difensori granata.

25' - Azione manovrata della Lazio che porta al tiro dai trenta metri Franco. Conclusione debole controllata da Sava.

20' - Solo Lazio nei primi venti minuti di gioco a Formello. Segnali incoraggianti da parte dei biancocelesti.

16' - Ci prova Marino con un tiro a giro dal limite, pallone di poco al lato. Lazio ancora pericolosa.

14' - Palo della Lazio! Armini colpisce di testa indisturbato sugli sviluppi di corner. Sfortunata la Lazio.

13' - Prima discesa di Raul Moro che punta l'avversario lo supera sulla linea di fondo e mette al centro. La difesa granata respinge in corner.

10' - Ammonito Raul Moro. L'arbitro non gradisce le proteste dello spagnolo ed estra il giallo.

9' - Scontro fra Todisco e Moro. Il difensore travolge lo spagnolo che rimane a terra.

5' - Fortissimo il vento a Formello che incide spesso anche sulla traiettoria del pallone.

1' - Partiti! La Lazio dà il via al match.

PRIMO TEMPO - Scontro salvezza. Al Fersini arriva il Torino di Cottafava, terzultimo con due punti di vantaggio proprio sui biancocelesti. Vincere significherebbe superare i granata in classifica e riavvicinarsi alla zona salvezza, distante ora sei punti. Squalificato Czyz, il recupero di Raul Moro però regala speranze importanti. Lo spagnolo è il trascinatore alla quale la Lazio si aggrappa per rialzare la testa e guardare al futuro con una luce diversa. Amici de Lalaziosiamonoi.it, un cordiale saluto da Valerio De Benedetti e benvenuti nella diretta scritta di Lazio-Torino, gara valida per la 16esima giornata del campionato Primavera 1.