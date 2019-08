RITIRO LAZIO GIORNO 6 - Seduta mattutina: Lukaku, Luiz Felipe e Marusic corrono

FINE SEDUTA MATTUTINA - Fine allenamento, Inzaghi ha abbassato i giri del motore della Lazio. La fatica si inizia a far sentire dopo giorni molto intensi e in vista c'è un'altra amichevole tra due giorni. Buone notizie per Lukaku, Luiz Felipe e Marusic, che corrono in campo. Il montenegrino per la prima volta si affaccia sul prato verde dell'Hotel Klosterpforte, fino ad oggi solo palestra e fisioterapia. Sta procedendo spedito verso il completo recupero.

AGGIORNAMENTO ORE 10.40 - Ecco il pallone, partita a metà campo. Tra i fratinati: Strakosha, Correa, Berisha, Cataldi, Immobile, Vavro, André Anderson, Radu. In blu: Alia, Bastos, Leiva, Adekanye, Immobile, Caicedo, Luis Alberto, Parolo. Molto attivi i portieri, chiamati a giocare il pallone e a farlo girare.

Buone notizie per quanto riguarda Lukaku, Luiz Felipe e Marusic. I 3 corrono in campo. Il montenegrino corre più lentamente, ma sono segnali di un recupero.

AGGIORNAMENTO ORE 10.30 - Si lavora sul piano atletico con diverse stazioni preparate dal prof Ripert. Inzaghi controlla e incita, sono le ultime fatiche prima dell'amichevole contro il Celta Vigo. Poi il pallone: scambi nello stretto per quasi tutti. Lavoro defaticante per Patric, Acerbi e Lazzari con Ripert. I tre poi si recano in palestra.

MARIENFELD - Penultimo giorno di ritiro in Germania, la Lazio scende in campo alle ore 10. I portieri sono già a lavoro con Grigioni e Zappalà. Il resto della squadra, come di consueto, effettua un piccolo riscaldamento in palestra prima di calpestare il prato verde dell’Hotel Klosterpforte. Sole pieno questa mattina, ma vento fresco. Si prevede un lavoro soprattutto atletico. Siparietto simpatico tra Luis Alberto e Immobile, che si allontana dai compagni e confabulano. E Correa con il resto dei compagni fa partire il coro: “Bacio, bacio”. Clima sereno in Germania. Nel pomeriggio previste sedute di fisioterapia e massaggi, niente allenamento in campo. Assenti: Luiz Felipe, Lukaku, Marusic, Lulic e Milinkovic.