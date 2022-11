RIVIVI DIRETTA - Lazio, Zaccagni: "Sarri mi dà tanto, ma devo essere continuo". Sulla Nazionale... - VIDEO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Alla vigilia del match contro il Feyenoord, insieme a Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa anche Mattia Zaccagni. Ecco le sue dichiarazioni direttamente dalla sala stampa del De Kuip di Rotterdam:

A livello nazionale sei uno dei migliori nel tuo ruolo? Quanto ti ha dato Sarri?

"A livello nazionale lo devo dimostrare per tutto l'arco di un anno e forse anche di più. Devo dare continuità alle mie prestazioni e continuare così. Il mister mi ha dato tanto, quest'anno ho imparato qualcosa di più in fase realizzativa".

Contro la Salernitana sentivate che la partita fosse già vinta?

"Partita già vinta? No, già vinta no, sentivamo la partita che avevamo in mano. Forse dovevamo riuscire a fare un secondo gol nei primi 45'. Purtroppo ci sono stati degli episodi che ci hanno penalizzato, fatto innervosire. Ma questo non dev'essere un alibi".

Il vostro umore era lo stesso del mister?

"Sì, eravamo incazzati, delusi. Abbiamo poco per preparare la partita, dobbiamo sfruttare gli allenamenti che abbiamo. Dunque c'è poco da incazzarsi e tanto da lavorare".

Ottenere di nuovo la Nazionale?

"I gol che sto facendo derivano dal tanto lavoro che ho fatto. Penso che ci sia il tempo, tante partite, come quelle di domani sera, per fare altri gol. Nazionale? Non ho nulla da dire".

Che partita ti aspetti?

"Troveremo uno stadio che è una bolgia, abbiamo visto altre partite che hanno giocato in Europa League. Dovremo mettere la loro stessa intensità e tanta qualità, così potremo vincere la partita".

