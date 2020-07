RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, Inzaghi: "Aiuteremo Immobile nei suoi record"

Pokerissimo Lazio al Bentegodi, ancora una volta di rimonta. Altro successo convincente che consente ai biancocelesti di volare a quota 75, agganciando l'Atalanta con tanto di record di punti raggiunti in campionato. Al termine del match, il tecnico Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei cronisti:

Quanto contano le motivazioni in queste partite?

"Lo hanno dimostrato i ragazzi sul campo, raggiunto l'obiettivo avremmo potuto concedere un giorno di riposo ai ragazzi e invece ci siamo subito allenati per preparare al meglio questa partita. Sapevamo che a Verona si poteva vincere solo con una prestazione di grande compattezza. Non hanno mai mollato. Abbiamo voluto fortemente questa vittoria. Sono orgoglioso di quello che stanno facendo in questi 4 anni, nelle mie 201 partite hanno sempre dato tutto". "

Su Immobile?

"Sta battendo tutti i record, se lo merita. Ha dei valori importanti, ha una bella famiglia alle spalle ed è un ottimo padre. Ha la fortuna poi di giocare in una squadra meravigliosa, con dei compagni che giocano per lui. Cercheremo di aiutarlo a centrare tutti i record, a superare Lewandowski e battere Ronaldo".

Cosa è successo al momento del rigore tra Luis Alberto e Immobile?

"Si sono parlati, Ciro è il rigorista ma di solito quando siamo in vantaggio vediamo di volta in volta chi può tirarlo. Stava per battere Luis, poi ha deciso di tirarlo lui".

Cosa chiederai alla società?

"Ora vogliamo finire bene queste due partite chiudendo nei migliore dei modi, poi penseremo alla prossima stagione. Parleremo con la società perché abbiamo bisogno di giocarci al meglio le prossime competizioni".