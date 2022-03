RIVIVI LA DIRETTA - Lazio, l'ultimo saluto al capitano Pino Wilson - FT&VD

Fonte: Lalaziosiamonoi

AGGIORNAMENTO ORE 12:05 - La bara di Pino Wilson lascia la chiesa tra gli applausi scroscianti dei tanti presenti. Al termine della cerimonia fumogeni e cori per ricordare un simbolo eterno della Prima Squadra della Capitale: "Nel cielo biancoazzurro brilla una stella..."

AGGIORNAMENTO ORE 11:55 - Striscione degli ultras della Lazio apparso fuori dalla chiesa per ricordare e omaggiare Pino, capitano di una squadra storica e per sempre bandiera della società: "Sempre a testa alta: in campo e nella vita. Nel trionfo e nella polvere. Ciao capitano!". Scorri a fine articolo per la foto.

AGGIORNAMENTO 11:45 - L'ultimo saluto dei figli dell'indimenticabile capitano biancoceleste: "Caro papà, per il popolo laziale sei sempre stato un campione. A noi quel campione ci ha insegnato che la dignità non si può mai perdere. Si può sbagliare. Hai rinunciato e pagato per la tua lealtà. Sorrido pensando che c’è una parte di te che appartiene solo a noi. Buon viaggio pa’, tu lo sai che il nostro amore sarà sempre più forte di tutto”.

AGGIORNAMENTO 11:40 - Momenti davvero toccanti dall chiesa Cristo Re. A prendere la parola è Massimo Maestrelli, figlio dello storico allenatore della Lazio campione d'Italia: "Ciao capitano, ai miei occhi lo sei sempre stato. Col tuo modo di essere è inconfondibile stile: spalle alte e schiena dritta. Ringrazio Dio di avermi dato l’occasione di aver condiviso momenti indimenticabili con te, in quel viaggio in treno. Mi hai raccontato la tua storia. I primi ricordi a Tor di Quinto dove scarpini e magli si mischiavano a fucili, pallottole e bersagli. Non riusciamo a gioire fino in fondo dopo la vittoria a Cagliari, la storia della Lazio ce lo insegna. Venivi a casa nostra con le pastarelle e ci davi tanta forza, sei stato costante e ci hai aiutato. Tu e i ragazzi siete stati tutto per babbo. Un sogno umano che si è realizzato. Venivo sempre ad abbracciarvi a fine partita. Ora c’è un nuovo percorso, riposerai con i tuoi cari: il mister, Giorgio. Riposa con loro. Solo tu potevi essere il capitano di quella squadra di matti. Addio Capitano".

AGGIORNAMENTO ORE 11:00 - Presente al funerale anche una buona rappresentanza della società. Oltre a Manzini e al ds Tare, sono arrivati in chiesa anche Manuel Lazzari, Danilo Cataldi e Ciro Immobile. L'attuale capitano biancoceleste, visibilmente provato, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media presenti: "Era la storia della Lazio. Grande capitano della squadra campione d'Italia. La sua scomparsa all'improvviso ci ha lasciato molto tristi".

AGGIORNAMENTO 10:50 - La gente laziale è pronta a omaggiare il suo capitano. Pino Wilson ci ha lasciati e tra poco si svolgeranno i funerali nella chiesa Cristo Re di viale Mazzini. Tante persone, tifosi e non solo, accorse per salutare per l'ultima volta l'ex bandiera biancoceleste, protagonista assoluto dello scudetto 73/74.

La Lazio pronta a salutare Pino Wilson e rendergli omaggio. L’immenso capitano lascia una lunga scia di dolore e tristezza. Alle 11 i funerali alla chiesa Cristo Re di viale Mazzini. Poi verrà sepolto accanto a Maestrelli e Chinaglia nel cimitero di Prima Porta. Attesi Immobile, Lazzari e Zaccagni che presenzieranno al funerale come delegazione dei calciatori della Lazio. Ci saranno i tifosi, gli amici di sempre, gli ex compagni. Presente ovviamente anche la società biancoceleste. Ieri la dirigenza di Formello è sfilata alla camera ardente aperta alle 10 in Campidoglio. Tare era accompagnato da Manzini, Rao e De Martino. È un giorno triste per il mondo laziale. L’ultimo saluto al capitano Wilson si porta dietro una marea di ricordi ben impressi nella mente di ogni tifoso della Lazio.