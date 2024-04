Roma-Lazio, atmosfera da derby: Olimpico verso il sold out

RASSEGNA STAMPA - Clima derby, Olimpico verso il sold out. Come riporta Il Corriere dello Sport, restano a disposizione circa 2000 biglietti per i tifosi biancocelesti in vista della stracittadina di sabato. Staccati sin qui 15.500 tagliandi per i tifosi laziali, con circa duemila restanti disponibili e che potranno essere acquistati fino al fischio d'inizio della gara. Si viaggia verso il tutto esaurito. Sponda giallorossa non c'è più un biglietto disponibile. Al momento sono 62.000 le presenze totali per il derby, previsto un altro grande spettacolo sugli spalti.