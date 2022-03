Roma-Lazio, Lucas Leiva chiede scusa sui social: e i tifosi…

Una prestazione quasi indecente quella della Lazio che perde malamente il derby. La Roma domina e si impone 3-0 già nel primo tempo. Decisiva la doppietta di Abraham e il gol su punizione di Pellegrini. Evidente passo indietro per la squadra di Sarri che dopo un inizio di 2022 esaltante affonda in una delle partite più importanti. Prova deludente da parte di tutti i protagonisti biancocelesti. Qualcuno prova a metterci la faccia sui social. Lucas Leiva, sul suo profilo Twitter ufficiale, ha chiesto scusa alla tifoseria laziale. "Scusa ai tifosi laziali per oggi", il messaggio del centrocampista brasiliano. Pioggia di commenti da parte dei tifosi biancocelesti che non si accontentano più delle scuse sui social e pretendono delle risposte forti sul campo.



Pubblicato ieri alle 21:20