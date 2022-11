Roma - Lazio, Sarri: "Siamo arrabbiati. Giochiamo solo per il popolo laziale"

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

© foto di Federico De Luca

A pochi minuti dal fischio d'inizio di Roma - Lazio, Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Dazn per dire la sua su questo importantissimo match: "Arriviamo a questa partita arrabbiati, ma penso che in Olanda abbiamo fatto una buona partita. Dobbiamo arrivare concentrati, noi oggi non dobbiamo giocare per i punti ma solo per il popolo laziale. Abbiamo fuori Milinkovic, Luis Alberto è un ragazzo d'esperienza anche se non è al top della forma fisica e quindi ci può dare una mano. Ciro Immobile in panchina? Sarà con noi per stare vicino alla squadra ma non è disponibile".