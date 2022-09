Sampdoria-Lazio, le pagelle dei quotidiani: Milinkovic incanta, muro Provedel, disastro Marusic

Secondo pareggio in campionato per la Lazio che, dopo lo 0-0 di Torino, raccoglie un solo punto sul campo della Sampdoria. Al vantaggio iniziale di Immobile, risponde la rete nel recupero del rientrante Gabbiadini. Immobile e compagni salgono a quota 8 in campionato, ma resta l'amaro in bocca per una partita che poteva e doveva essere portata a casa. Buona prestazione per la maggior parte degli uomini di Sarri. Queste le pagelle dei principali quotidiani sportivi.

LE PAGELLE DEI QUOTIDIANI

CORRIERE DELLO SPORT: Provedel 7; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6,5 (81' Gila sv), Marusic 4; Milinkovic 7,5, Cataldi 6,5 (72' Marcos Antonio 5,5), Luis Alberto 6 (72' Basic 5,5); Felipe Anderson 6 (41' Pedro 5,5), Immobile 7, Zaccagni 6,5 (72' Cancellieri 5,5). all.: Sarri 6.

GAZZETTA DELLO SPORT: Provedel 6,5; Lazzari 6, Patric 6, Romagnoli 6,5 (81' Gila sv), Marusic 5; Milinkovic 7, Cataldi 6,5 (72' Marcos Antonio 5,5), Luis Alberto 6 (72' Basic 5,5); Felipe Anderson 6,5 (41' Pedro 6), Immobile 7, Zaccagni 6,5 (72' Cancellieri 5). all.: Sarri 6.