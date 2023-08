Sorteggio Champions League | Orario e fasce: le possibili avversarie della Lazio

TUTTOmercatoWEB.com

Tutto pronto per la Champions League 2023/24. La competizione più importante in Europa sta per tornare, ma prima i sorteggi. Oggi alle 18 andranno in scena quelli della fase a gironi presso il Grimaldi Forum del Principato di Monaco. Trentadue squadre divise in otto gironi da quattro pronte a giocarsi tutto per accedere alla finalissima in programma a Wembley il prossimo 1 giugno. Ogni gruppo sarà composto da una squadra presa da una fascia diversa (le squadre qualificate sono state divise in quattro fasce in base al ranking. Nella prima sono presenti le vincitrici dei top campionati). L'unica regola della fase a gironi è che non potranno affrontarsi squadre della stessa nazione.

PRIMA FASCIA

Man City

Siviglia

Psg

Barcellona

Bayern Monaco

Napoli

Benfica

Feyenoord

SECONDA FASCIA

Real Madrid

Man United

Inter

Borussia Dortmund

Atletico

Lipsia

Porto

Arsenal

TERZA FASCIA

Shakhtar

Salisburgo

Milan

Braga

Psv

Lazio

Stella Rossa

Copenaghen

QUARTA FASCIA

Young Boys

Real Sociedad

Galatasaray

Celtic

Newcastle

Union Berlino

Royal Antwerp

Lens

LE DATE DEI SORTEGGI

31 agosto 2023: Sorteggio Fase a Gironi

18 dicembre 2023: Sorteggio Ottavi di Finale

15 marzo 2024: Sorteggio Quarti, Semifinali e Finale

LE DATE DELLA FASE A GIRONI

1ª giornata: 19/20 Settembre 2023

2ª giornata: 3/4 Ottobre 2023

3ª giornata: 24/25 Ottobre 2023

4ª giornata: 7/8 Novembre 2023

5ª giornata: 28/29 Novembre 2023

6ª giornata: 12/13 Dicembre 2023

LE DATE DELLA FASE A ELIMINAZIONE DIRETTA

Ottavi andata: 13/14, 20/21 febbraio 2024

Ottavi ritorno: 5/16, 12/13 marzo 2024

Quarti andata: 9/10 aprile 2024

Quarti ritorno: 16/17 aprile 2024

Semifinali andata: 30 aprile/1 maggio 2024

Semifinali ritorno: 7/8 maggio 2024

Finale: 1 giugno 2024