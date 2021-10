UFFICIALE | Lazio, Immobile e Acerbi rinnovano il contratto - FOTO

Ciro Immobile e Francesco Acerbi continueranno a lottare con la maglia della Lazio. I due giocatori hanno rinnovato il loro contratto con i biancocelesti relativamente di uno e due anni. Il club non ha pubblicato comunicati in merito, ma leggendo attentamente la relazione finanziaria al 30 giugno 2021, pubblicata sul sito ufficiale in questi giorni, è possibile appurare il prolungamento degli accordi. Nella sezione "PROSPETTO DELLE MOVIMENTAZIONI DEI DIRITTI ALLE PRESTAZIONI PLURIENNALI DEI TESSERATI" è presente una tabella dettagliata con i costi che il club dovrà sostenere giocatore per giocatore. Nella colonna relativa alle scadenze dei contratti si scoprono le novità.

ACERBI - Il difensore ha rinnovato fino al 30/06/2025. Altri due anni in biancoceleste quindi per il Leone (la precedente scadenza era fissata a giugno 2023). Dopo le frizioni dell'anno scorso, l'accordo è stato trovato a 2.5 milioni di euro a stagione. A maggio l'agente Federico Pastorello aveva già rassicurato i tifosi sulla certezza del rinnovo, ora è tutto nero su bianco.

IMMOBILE - Ciro Immobile ha scelto da tempo la Lazio legandosi alla maglia e al popolo biancoceleste. E' infatti recente l'ultimo rinnovo di contratto: un anno fa il direttore della comunicazione laziale Stefano De Martino ha annunciato il prolungamento fino al 2025. Sempre attraverso il bilancio pubblicato recentemente si nota che la scadenza dell'accordo tra la società e il capitano è cambiata: la data ora è il 30/06/2026. Un ulteriore anno per King Ciro che giocherà quindi fino ai 36 anni (al momento) con l'aquila sul petto. Se ce ne fosse ulteriormente bisogno, è arrivata l'ennesima dimostrazione d'amore tra il bomber e la Lazio, ormai sempre più sua.