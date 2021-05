Acerbi, parla l'agente: "Francesco rimarrà alla Lazio, a breve il rinnovo"

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, Andrea Pastorello ha fatto il punto della situazione su Francesco Acerbi e sul suo futuro nella Lazio. L'agente ha spiegato: "È stata una stagione positiva per Francesco. Anche se gli obiettivi a livello di squadra erano altri, ovvero riprovare a entrare in Champions League. Però la lotta è molto serrata e, oltre alla Lazio, anche un'altra squadra importante resterà fuori. Inter? Non c'è mai stato nulla di concreto. Adesso la situazione è abbastanza delineata e a breve andremo a rinnovare il contratto. Quindi, resterà sicuramente alla Lazio".

