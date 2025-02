Venezia-Lazio, trasferta vietata ma il settore ospite non sarà vuoto: ecco il dato

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

RASSEGNA STAMPA - La trasferta di Venezia è stata vietata ai residenti del Lazio. Una scelta arrivata in ritardo e che ha fatto in modo che tanti tifosi avessero già acquistato biglietti per il treno per recarsi nella città veneta. Poi, per l'appunto, la decisione del GOS. Ma il settore ospiti non sarà completamente vuoto. Come riferisce Il Messaggero, circa 261 biancocelesti riusciranno ad assistere alla partita di questo pomeriggio della squadra di Baroni contro quella di Di Francesco. Nonostante le difficoltà, Zaccagni e compagni non saranno soli.

