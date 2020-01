Anche oggi, per l'undicesima volta consecutiva in campionato, il direttore Zappulla è letteralmente impazzito per la Lazio dell'Olimpico. Una cinquina spettacolare rifilata alla Sampdoria e che andiamo a rivivere con il nostro video. CLICCA QUI PER IL VIDEO DEI GOL DI LAZIO-SAMPDORIA O ATTENDI IL CARICAMENTO A FINE ARTICOLO