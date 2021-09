La Lazio e la nostalgia del Sarrismo, il countdown della società: "Stiamo tornando" – VIDEO

La sosta imposta per le qualificazioni delle Nazionali al mondiale 2022 è finita, la Lazio si radunerà a Formello per preparare la prossima sfida contro il Milan in programma domenica 12 alle 18:00. L’ultima gara contro lo Spezia è stata più che positiva per i ragazzi di Sarri che sperano di ripetersi anche a San Siro. Arriva la carica anche dai social con il consueto “Monday Motivation” con il gol di Luis Alberto, il giusto sprint per iniziare al meglio questa settimana sia per i tifosi sia per le aquile in attesa del match. Un gol arrivato con 37 tocchi consecutivi biancocelesti a simboleggiare il Sarrismo. la società rincuora i tifosi: "Stiamo tornando". I sostenitori non vedono l'ora.

