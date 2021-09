Lazio, Pedro e Felipe Anderson come Mertens: prove di falso nueve a Formello

Lazio cantiere aperto, le idee di Maurizio Sarri stanno facendo presa sui giocatori che stanno assorbendo man mano tutti i dettami del nuovo allenatore. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, a livello tattico c'è anche una nuova suggestione per dare più ampiezza e varietà alla fase offensiva: si tratta dell'utilizzo di Pedro o Felipe Anderson come falso nueve, sperimentati nel ruolo dal tecnico durante la sosta per le nazionali con accanto nel primo caso Luka Romero e Zaccagni, nel secondo Raul Moro e Zaccagni. Una freccia in più nell'arco di Sarri, che d'altronde questa soluzione l'aveva già messa in pratica con successo in passato, al Chelsea mettedo Hazard al centro dell'attacco e prima ancora al Napoli con il tridente "leggero" Insigne - Mertens - Callejon. La Lazio sperimenta e cresce, quel che è certo è che con questi interpreti e questo allenatore farà divertire.