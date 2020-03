La Lazio torna in campo... nel '58! Nasce #SSLHistory: i dettagli dell'iniziativa

Un racconto scritto, via social, delle grandi gesta del passato. Momenti e immagini indelebili, ai quali i profili ufficiali della Lazio daranno nuova linfa vitale. Si tratta di #SSLHistory, la nuova iniziativa della società per riempire di passione queste settimane di quarantena. Senza calcio e senza Lazio. Per questo i biancocelesti torneranno sul campo virtualmente, a partire dal 24 settembre 1958: il giorno del primo storico trofeo, la Coppa Italia. Di seguito, il comunicato del club con tutti i dettagli: "Anche le avversità possono diventare occasioni. L’emergenza coronavirus ha fermato il Paese, ha imposto uno stop al calcio in un momento di grande difficoltà. L’unione ed il rispetto delle regole ministeriali sono i dettami tattici con i quali si può vincere questa sfida. Il pallone, però, può essere ancora sinonimo di speranza. Se il calcio del presente è fermo, perché non rivivere da spettatori le gesta del passato? Per questo motivo, nasce #SSLHistory. La nuova rubrica social del Club riproporrà in veste moderna tutte le più grandi imprese della storia biancoceleste, offrendo ai tifosi un racconto live giornaliero di ogni singolo evento. Un restyling delle memorie, una visita virtuale guidata tra le glorie del passato. Quanti di voi non hanno avuto la possibilità di esultare al gol di Prini che assegnò il primo storico trofeo alla Lazio? Oggi su tutti i profili social della Prima Squadra della Capitale sarà possibile seguire il racconto, passo dopo passo, del primo grande successo biancoceleste. Dall’annuncio della sfida, fino al triplice fischio. Comodamente dal divano di casa. Il passato busserà alla porta, tornerà la magia del calcio".

