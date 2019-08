Lazio, Berisha è pronto per la ripresa: "Appena rientrato a Roma!"

Per Valon Berisha, questa è la stagione del riscatto. E' arrivato alla Lazio la scorsa estate, ma ancora non è riuscito a dimostrare le sue carte: colpa degli infortuni, che lo hanno fatto tribolare per una stagione intera. E adesso che il centrocampista si sente in forma, spera di esplodere: "Ho vissuto un anno difficilissimo, fin dall'inizio. Mi sto impegnando al massimo per vivere la stagione della rinascita". Gli servono minuti nelle gambe e lavoro sul campo, per riuscirci. Per questo, dopo due giorni di riposo al termine dell'amichevole con il Celta Vigo, Berisha non vede l'ora di tornare ad allenarsi con la Lazio. In giornata, ha preso l'aereo ed è tornato nella Capitale. "Back in Rome", scrive su Instagram, correlando la foto con emoticon sorridenti. Vuole subito rimettersi alla prova, Valon. Sa che da questo dipende la sua prossima stagione alla Lazio.

LAZIO, FUNERALI DIABOLIK

LAZIO, PUNTO INFERMERIA

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE