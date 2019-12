Lazio, Falbo ripensa all'esordio: "Realizzato un sogno"

Il momento più atteso, Luca Falbo lo ha aspettato a lungo. Il difensore della Lazio Primavera, che sabato ha trovato contro il Napoli anche il primo gol in biancoceleste, aveva assaporato la possibilità dell’esordio già il 28 novembre quando Inzaghi lo chiamò per la prima volta contro il Cluj. Emozione soltanto rimandata di due settimane per la trasferta sul campo del Rennes. Nelle scorse ore, attraverso il proprio profilo Instagram, il classe 2000 ha ripercorso quel momento nella sua mente: “Desideravo questo momento da quando ho iniziato a tirare i primi calci al pallone a 5 anni. Spero sia solo l'inizio di un lungo cammino pieno di gioie e soddisfazioni. Ringrazio i miei genitori, mia sorella, familiari e amici che mi hanno aiutato a realizzare questo mio sogno!”, il suo messaggio.

