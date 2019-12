Lazio, gli auguri scintillanti di Lazzari: e gli ex compagni lo prendono in giro... - FT

Buon Natale, e che Natale quello di Manuel Lazzari. "È il mio primo trofeo in carriera e non lo scorderò mai”, aveva detto l'ex Spal dopo la vittoria in Supercoppa italiana. Sono passati un paio di giorni, qualche migliaio di km e di kcal tra cenone di vigilia e pranzo del 25. Ma per Manuel è ancora impossibile svegliarsi senza sorridere al pensiero di quanto fatto a Riyad. Ecco perché nel suo post di auguri pubblicato su Instagram non poteva mancare anche l'emoji della coppa appena alzata. Accanto una rosa e un cuore, probabilmente per la sua compagna e il cagnolino che porta in braccio. O forse per la Lazio, chissà. Intanto a stemperare la seriosa aria natalizia ci hanno pensato i suoi ex compagni di Spal, Schiattarella e Antenucci: “Perché è così brutto il giubbotto di Manuel?” - scrive il primo - “È un pezzo unico con il barboncino”. E via risate: “Mi fa piacere che tu te ne sia accorto”, risponde Lazzari. Nulla potrebbe togliergli il sorriso, scintillante come la Supercoppa vinta solo pochi giorni fa. E Buon Natale.

