Salernitana, Ventura: “Kiyine alla Lazio? Ho letto cose terribili, non vere”

Ci sono vacanze di Serie A e di Serie B, in tutti i sensi. Per qualcuno, come la Lazio, le ferie sono già iniziate. Si ritornerà al lavoro a cavallo dell'anno nuovo, proprio mentre la Salernitana di Ventura staccherà la spina. I campani, infatti, saranno ancora impegnati in due turni post-natalizi. Il primo domani, a Santo Stefano, contro il Pordenone. Il secondo cade di 29 dicembre sul campo dello Spezia. Poi vacanza fino al 18 gennaio. Un'occasione per i tifosi della Lazio - malati di calcio e serie minori - anche per studiare qualche prestito interessante. Da Maistro a Dziczek, passando per Karo, Gondo. Lombardi, Kiyine. Specialmente degli ultimi due ha parlato il tecnico dei granata Gian Piero Ventura nella conferenza stampa di vigilia.

Ecco le sue parole: "Ieri una persona mi ha detto di volere tutto e subito, io dico che è impossibile. Un figlio non nasce che ha direttamente 18 anni. Nel calcio di oggi andare in serie A e scendere subito è impensabile, soprattutto in una piazza come Salerno. Ci sono tutti i presupposti per fare un percorso interessante, ma la stessa Lazio 6-7 anni fa non era ai livelli di adesso: ha costruito giorno dopo giorno”. Il percorso di crescita dei campani dipende anche dallo sviluppo di calciatori come Lombardi, scatenato nelle ultime uscite: “Ci sono giocatori che stanno trovando continuità, altri che invece alternano. Il Lombardi di oggi non è quello di inizio campionato”. Infine, Ventura ha parlato di calciomercato, smentendo le voci sul futuro di Kiyine: “A prescindere da tutto il nostro percorso proseguirà, aggiungo anche che non c'è nessuno in partenza a meno che non ci chiedano esplicitamente di andare via. Kiyine alla Lazio? Ho letto cose terribili, spesso si scrivono cose non vere".

