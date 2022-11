Lazio in Conference League, la reazione dei tifosi: "Tutti colpevoli"

Società, tecnico e giocatori sono tutti responsabili dell'eliminazione dall'Europa League e la discesa in Conference. E sul derby...

La Lazio perde in casa del Feyenoord e saluta l'Europa League. Biancocelesti che retrocedono in Conference League chiudendo terzi per differenza reti un girone dove erano la prima testa di serie. Un gruppo che si è complicato dopo il 5-1 subito in Danimarca e anche per la mancata vittoria casalinga con lo Sturm Graz. Sì, perché visto che negli ultimi cinque anni i numeri in trasferta in Europa sono penosi (2 successi, 5 pareggi e la bellezza di 11 ko in 18 gare disputate) bisognerebbe almeno essere perfetti all'Olimpico. I sette punti ottenuti davanti al proprio pubblico e appena uno racimolato in trasferta hanno portato alla dolorosa discesa nella competizione meno nobile. Tanti i temi da affrontare, ma stavolta i tifosi non salvano nessuno. Gli episodi e le decisioni arbitrali sono sicuramente un tema e una parziale giustificazione, ma non sufficiente. L'espulsione di Lazzari contro lo Sturm Graz e il gol concesso al Feyenoord sono episodi con un'interpretazione sbagliata, ma non basta a giustificare quanto visto. "Gli arbitri non ci hanno aiutato, ma nulla giustifica questo scempio" il pensiero comune. Adesso c'è la Conference League e i sostenitori della prima squadra della Capitale sono divisi. C'è chi vuole rispettare la competizione e giocarla al massimo per vincerla, ma c'è anche chi si augura una eliminazione precoce per concentrarsi sul campionato.

TUTTI COLPEVOLI - Social, radio e nelle chat, i tifosi stavolta non salvano nessuno. I giocatori, spesso idolatrati dal popolo laziale, non sono esclusi dalle critiche. Anche i senatori della squadra finiscono sul banco degli imputati. "Vogliono la Champions e giocare nelle nazionali, poi in Europa League scendono in campo con le ciavatte" si legge per sottolineare l'approccio e l'atteggiamento non completamente concentrati di alcuni calciatori. Anche la mancata reazione dopo gli episodi negativi e il perdere la testa non è piaciuto ai sostenitori biancocelesti. "Cambia tutto, ma ciclicamente ci esponiamo a ste figuracce. Non è più ammissibile e tollerabile" si legge in più di un commento. Anche mister Sarri stavolta non viene risparmiato. Le scelte nelle formazioni e nel turnover, la mancanza di una reazione e anche le dichiarazioni del mister non sono piaciute. "Basta scuse e lamentele ogni volta, ci aspettiamo che le cose cambino e alla svelta". Non viene esclusa neanche la società per la mancanza di una dichiarazione ufficiale nel post e per l'assenza di un vice Immobile. "Veniamo eliminati dal gol dell'attaccante di riserva del Feyenoord. Tutte le squadre in tutte le categorie hanno più di una punta, solo noi abbiamo un solo centravanti (Immobile, ndr)". Dopo una settimana difficile domenica c'è il derby contro la Roma e i tifosi si aspettano una reazione immediata. "Domenica pretendo rispetto", "Fuori le palle contro la Roma" e "Basta chiacchiere, vogliamo i fatti" sono i commenti più frequenti sotto i post della società. Una settimana difficile, ma bisogna voltare pagina alla svelta e invertire la tendenza perché il tempo degli errori è finito.