Lazio, l'Europa va onorata: il rendimento lontano dall'Olimpico è horror

Undici sconfitte su diciotto gare disputate nelle ultime cinque stagioni sono numeri e statistiche imperdonabili per un club come la Lazio...

Altro che Halloween, la Lazio formato europeo in trasferta mette molta più paura. Si sono succeduti due allenatori e sono cambiati vari giocatori, ma la squadra lontano dall'Olimpico continua a collezionare brutte figure in campo internazionale. Rotazioni, sfortuna, arbitraggi discutibili, errori individuali, rosa non all'altezza per le due competizioni e tutte le altre motivazioni che in questi anni hanno giustificato gare che forse giustificazioni non ne avevano proprio. Le competizioni internazionali vanno onorate, sempre. Non si può accettare di entrare su un terreno di gioco europeo e fare queste brutte figure. Prendendo in esame gli ultimi cinque anni, la Lazio ha vinto solo 2 delle 18 trasferte disputate nelle competizioni internazionali. Avete letto bene, solo due vittorie a cui vanno aggiunti 5 pareggi e ben 11 ko. Attenzione, però, perché le sconfitte sono arrivate non solo contro big come Bayern Monaco e Porto, ma anche con club come Apollon Limassol e Midtjylland, non proprio club dal blasone internazionale irresistibile. Chiaro segnale di come le competizioni siano state spesso accantonate, messe da parte o affrontate non con l'atteggiamento e lo spirito giusto. Ora Immobile e compagni sono attesi in Conference e la competizione andrà onorata per evitare di ripetere delle brutte figure. Nel dettaglio il rendimento horror degli ultimi cinque anni.

EUROPA LEAGUE 2018/19

- Eintracht Francoforte - Lazio 4-1

- Marsiglia - Lazio 1-3

- Apollon Limassol - Lazio 2-0

- Siviglia - Lazio 2-0

EUROPA LEAGUE 2019/20

- Cluj - Lazio 2-1

- Celtic - Lazio 2-1

- Rennes - Lazio 2-0

CHAMPIONS LEAGUE 2020/21

- Bruges - Lazio 1-1

- Zenit San Pietroburgo - Lazio 1-1

- Borussia Dortmund - Lazio 1-1

- Bayern Monaco - Lazio 2-1

EUROPA LEAGUE 2021/22

- Galatasaray - Lazio 1-0

- Marsiglia - Lazio 2-2

- Lokomotiv Mosca - Lazio 0-3

- Porto - Lazio 2-1

EUROPA LEAGUE 2022/23

- Midtjylland - Lazio 5-1

- Sturm Graz - Lazio 0-0

- Feyenoord - Lazio 1-0