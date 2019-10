Lazio, Luis Alberto e la voglia di Spagna: "Un giorno in meno..." - FOTO

Ha parlato di Lazio e del suo ritorno con la Spagna. Non sta più nella pelle Luis Alberto, felicissimo per la convocazione ricevuta dopo un periodo di assenza dalla Nazionale. Su Instagram il numero 10 biancoceleste sta facendo il count down per l'appuntamento in Norvegia di sabato sera: "Un allenamento in più e un giorno in meno per combattere in Norvegia". Il Mago si è ripreso la Spagna, ora l'obiettivo è far sua la Champions con la maglia della Lazio.

