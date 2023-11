Lazio, Provedel emozionato dalla coreografia: sui social cita i tifosi - FOTO

Il derby in campo è terminato in parità, ma sugli spalti non c'è stata partita. I tifosi della Lazio hanno offerto uno spettacolo incredibile per tutta la durata della stracittadina, raggiungendo l'apice della serata con la coreografia che ha coinvolto tutto il settore Nord e la Tribuna Tevere. Una scenario che ha lasciato tutti senza parole, un capolavoro celebrato anche da Ivan Provedel, il quale dopo il triplice fischio sui social ha pubblicato la foto dell'enorme aquila, aggiungendo la frase di Sallustio ripresa dai tifosi: "Concordia parvae res crescunt, discordia maximae dilabuntur".