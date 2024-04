Lazio, Zaccagni mania: la firma con Fabiani e il suo best of - FT&VD

LAZIO SOCIAL - Mattia Zaccagni ha rinnovoato il contratto con la Lazio fino al 2029. L'ufficialità è arrivata in serata dopo la fumata bianca di ieri. Il numero 20 prosegue la sua esperienza con l'aquila sul petto. La società ha pubblicato sui propri canali ufficiali la stretta di mano con il diesse Angelo Fabiani al momento della firma e anche un video con le miglori giocate del calciatore. Insomma il futuro dei biancocelesti riparte dall'ex Verona, arrivato a Formello nel 2021 e sempre più centrale nella Lazio di ieri, di oggi e in quella che verrà.

The best of Zac... so far!#Zac2029 | #CMonEagles pic.twitter.com/bbQ6lnRxlV