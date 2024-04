Calciomercato | Correa può tornare? Le parole del presidente del Marsiglia

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

CALCIOMERCATO - Joaquin Correa sta faticando notevolmente con la maglia del Marsiglia. L'ex attaccante della Lazio, in questa stagione ha totalizzato solo undici presenze in Ligue 1, senza mai trovare la via del gol. Un'annata complicata che, al termine della stagione, potrebbe riportarlo in Italia. Trasferitosi quest'estate dall'Inter, in prestito con obbligo di riscatto condizionato, il suo acquisto da parte del club francese non è ancora stato formalizzato. Questo perché, stando alle parole rilasciate dal presidente dell'Olympique, solo nel caso in cui la squadra dovesse centrare la qualificazione in Champions League, allora sarebbe obbligato a versare la cifra accordata nelle casse del club nerazzurro: "Il diritto di riscatto dall'Inter diventerà obbligatorio se ci qualificheremo in Champions League". A tal proposito l'unico modo che ha il club per raggiungere l'obiettivo è eliminare l'Atalanta e vincere l'Europa League, essendo settima in campionato e a 11 punti di distanza dal quarto posto.