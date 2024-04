Lazio, Hoedt premiato come giocatore dell'anno: l'incredibile riconoscimento

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Per tre anni Wesley Hoedt ha vestito la maglia della Lazio, prima dal 2015 al 2017, poi facendo ritorno in prestito nell'estate del 2020. Il centrale olandese, però, con la maglia biancoceleste non ha mai convinto, alternando buone prove ad altre pessime. Una costante che lo ha accompagnato per quasi tutta la sua carriera, fino al suo arrivo la scorsa estate al Watford. Qui nel giro di una stagione si è conquistato l'affetto dei compagni e dei tifosi, fino a esser nominato - lo scorso 27 aprile - il 'miglior giocatore della stagione'. A pochi minuti dal fischio d'inizio della partita contro il Sunderland, valida per la quarantacinquesima giornata di Championship, all'ex Lazio è stato consegnato il premio 'Graham Taylor'. Sui propri profili social Hoedt ha espresso così la propria gioia:

"Grazie infinite a tutti per avermi scelto come "Graham Taylor player of the season" e per avermi premiato con il premio dell'obiettivo della stagione! Sono grato di aver ricevuto entrambi questi premi da due leggende del club. Felice di concludere l'ultima partita in casa con una vittoria tanto attesa e l'ennesimo clean sheet".