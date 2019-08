Murgia, l'ex Lazio compie 23 anni: gli auguri di Immobile - FOTO

La Lazio non dimentica mai i suoi figli prediletti. E oggi, a fare le veci di tutto il mondo biancoceleste, ci ha pensato Ciro Immobile: “Buon compleanno Sandrì”, ha scritto il bomber in una storia di Instagram che lo ritrae abbracciato ad Alessandro Murgia. L'ormai ex centrocampista biancoceleste compie infatti 23 anni. È il suo primo compleanno lontano da casa: Roma, la Lazio. Dopo una vita passata con l'aquila sul petto, il nazionale azzurro Under 21 ha scelto la Spal per trovare continuità e minutaggio in Serie A. Murgia ha tutta una vita davanti per progredire nella propria carriera e, chissà, magari un giorno tornare alla base. Ma dopo quel 3-2 alla Juventus nella Supercoppa 2017 una cosa è certa: il suo nome resterà per sempre impresso nella storia della Lazio e nel cuore dei suoi tifosi.

LAZIO, CON IL CELTA VIGO PER LA NONA VITTORIA

LAZIO, IL RESOCONTO DELL'ULTIMO ALLENAMENTO TEDESCO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE