Lazio, con il Celta Vigo per la nona vittoria: è successo due volte in 15 anni

Oggi la Lazio chiude la seconda parte di ritiro a Marienfeld, la squadra partirà per affrontare il Celta Vigo nella giornata di domani. Fino a questo momento i biancocelesti hanno ottenuto solo vittorie: 8 su 8 nelle amichevoli precampionato. Inzaghi ha così battuto il suo record personale, quota 7 trionfi nell'estate 2017. Per quanto riguarda invece la Lazio, negli ultimi 15 anni solamente due volte il club capitolino ha conquistato più di otto vittorie nella preseason. Nel 2006 furono 9 i successi: Ritzing, Steierselektion, Persepolis Teheran, Ipswich Town, Nuorese, Benevento, Al Shabab Dubai, Sant'Antonio Abate, ed Anderlecht. Nel 2005 si raggiunse addirittura quota 14: Gherdeina, San Martino, Havana Club, Merano, Rappresentativa Chatillon, Mappanese, Chatillon, Panionios, Fiuggi, Alatri, Cassino, Al Shabab, Colleferro e Rieti. Vincere domani con il Celta Vigo significherebbe quindi eguagliare il dato del 2006. Da sottolineare, comunque, il maggior spessore delle squadre affrontate dalla Lazio quest'anno. Test importanti in vista della prossima stagione: Inzaghi sta studiando tutto nei minimi dettagli.

