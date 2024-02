Calciomercato Lazio | È fatta per l'arrivo di Di Gianni: tutti i dettagli

CALCIOMERCATO LAZIO - Ieri Kone ha fatto il suo esordio con la Primavera nella sconfitta per 1-3 contro il Torino. L'attaccante è stato il primo rinforzo del calciomercato invernale per la squadra di Sanderra, ma non l'unico. Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla nostra redazione, in mattinata la Lazio ha chiuso anche per l'arrivo di Vincenzo Di Gianni, attaccante classe 2006 ormai ex Gubbio che in questa stagione con la squadra umbra ha fatto il suo esordio tra i professionisti, realizzando anche una rete in Serie C contro la Turris. Cresciuto nel settore giovanile dell'Accademia Calcio Roma, dopo un anno e mezzo farà ritorno nella Capitale per mettersi al centro del progetto biancoceleste e sognare un possibile approdo in Prima Squadra nelle prossime stagioni.

© RIPRODUZIONE RISERVATA - La riproduzione, anche parziale, dell’articolo è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.