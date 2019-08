Calciomercato Lazio, il Real Madrid allontana Pogba e punta van de Beek. E Milinkovic?

CALCIOMERCATO LAZIO - E se alla fine Milinkovic restasse alla Lazio? Ogni giorno che passa l'ipotesi rischia di diventare sempre più concreta. Il cerchio si stringe sempre di più. L'effetto domino scaturito dalla cessione di Paul Pogba al Real Madrid, con Sergej diretto a Manchester per sostituire il francese, sembra essersi bloccato di colpo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, viste le difficoltà riscontrate nelle ultime ore per arrivare a Pogba, il Real ha deciso di cambiare obiettivo: contatti già avviati con van de Beek dell'Ajax, il quale avrebbe dato il suo ok al trasferimento. Resta da trovare l'intesa economica tra le due società. Senza tralasciare il fatto che il mercato in Inghilterra chiuderà fra poco più di una settimana: più passa il tempo e più aumentano le possibilità che Pogba resti al Manchester United, e di conseguenza Milinkovic alla Lazio.

