Lazio, Milinkovic verso la panchina a Bournemouth: la situazione

Ieri primo allenamento a Formello della Lazio post Auronzo. Prime prove tattiche in vista della sfida di domani sera a Bournemouth e quella del giorno successivo a Paderborn. E la prima indicazione arriva da Milinkovic: dopo i 90 minuti contro il Mantova il serbo potrebbe partire dalla panchina. Come riporta la rassegna di Radiosei, i maliziosi potrebbero leggere delle indicazioni di mercato, anche se è più verosimile una scelta dettata dalla gestione delle energie. Il quintetto di centrocampo dovrebbe essere Lazzari, Parolo, Badelj, Luis Alberto e Lulic, con Vavro, Acerbi e Radu in difesa, Correa e Immobile davanti.

ALTERNANZA E INFORTUNATI - Sarà interessante capire come Inzaghi alternerà le forze nei due impegni distanti meno di 24 ore. Se opterà per due formazioni diverse, oppure spezzerà le due amichevoli in modo da ottenere da tutti 90 minuti complessivi. Sul fronte infortunati Lucas Leiva ieri si è allenato in modo differenziato dopo l'infortunio muscolare del 18 luglio. Buone notizie da Berisha, che ha saltato soltanto la partitella finale, e Lukaku, che ha iniziato a lavorare dal punto di vista atletico.

