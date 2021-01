Acquafresca rivela: "Ballardini grande allenatore, mi voleva con sé alla Lazio"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Robert Acquafresca ha usato parole di stima nei confronti di Ballardini, rivelando un retroscena di calciomercato che ha per protagonista anche la Lazio. L'ex attaccante ha spiegato: "Ballardini è l'allenatore che mi ha lasciato di più, con lui abbiamo centrato una salvezza incredibile a Cagliari. Genova è la sua isola felice, e non è facile perché con un presidente vulcanico come Preziosi devi essere bravo. Ho visto la partita col Cagliari, e dopo il vantaggio, per cui ci vuole bravura, il Genoa ha fatto poco: nel 90% delle partite il gol lo prendi, loro no. Va pure a momenti... Ho un grande rapporto con il mister, mi voleva alla Lazio quando c'era lui, e fa specie che non possa mai iniziare una stagione con calma. Nel calcio poi quando ti attaccano certe etichette è dura togliersele..."

