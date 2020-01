Agostinelli: "La Champions League può perderla solo la Lazio"

Campionato nel vivo, la Lazio deve lottare per mantenere la straordinaria posizione guadagnata. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto Agostinelli: "Mi preoccupano i giocatori che non stanno bene fisicamente. Sarebbe importante non avere tanti infortuni contemporaneamente. Lo stop di Correa non cambia molto per quelli che sono gli obiettivi del campionato. L'obiettivo rimane la Champions League, e può perderla solo la Lazio. Per il discorso Scudetto bisogna vedere l'infermeria, ma c'è da dire che quest'anno la Lazio ha fatto bene anche senza i giocatori importanti. Nelle prossime due partite si avranno altre certezze, perchè se dovessero arrivare 6 punti allora il primato sarebbe veramente vicino. Il girone di ritorno è più difficile per tutti, sarà più dura. Non credo arriverà qualcuno dal mercato".

