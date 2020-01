FORMELLO - Lazio, la ripresa senza il Tucu. Inzaghi gestisce la rosa

Seduta di ripresa per pochi intimi. La Lazio torna in campo a Formello dopo le 24 ore di riposo concesse da Simone Inzaghi. La partita con la Spal di domenica è lontana, c'è tempo per gestire le forze dei calciatori e non sforzare chi ha giocato con continuità nelle ultime settimane. In campo non si vedono Milinkovic, Patric, Radu, Adekanye e Luis Alberto. Tutti a riposo, o meglio, lavorano nell'area tecnica all'interno del centro sportivo. A preoccupare però, è l'assenza di Correa. Le attenzioni sono tutte per l'argentino, le cui condizioni dovrebbero essere valutate tra stasera e domani. Si spera possa trattarsi di nulla di grave, il rischio di una lesione muscolare al polpaccio però c'è, soprattutto dopo averlo visto abbandonare zoppicante l'Olimpico al termine del derby. In quel caso il Tucu sarebbe costretto a stare fuori per almeno 20-30 giorni. Assenti anche i lungodegenti Cataldi e Lukaku, mentre Marusic è sulla via del rientro. Oggi ha svolto un differenziato in palestra in scarpe da ginnastica, nei prossimi giorni però dovrebbe tornare a lavorare sul campo. Per domani in programma una doppia seduta d'allenamento.

