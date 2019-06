Albania, buona la seconda per Reja: battuta la Moldavia

Dopo un esordio sfortunato con la sconfitta per 1-0 contro la più quotata Islanda, l'Albania guidata dal ct Edy Reja conquista tre punti preziosissimi per la classifica del girone di qualificazione al prossimo europeo. Battuta per 2-0 la Moldavia grazie alle reti, entrambe nel secondo tempo di Cikalleshi e Ramadani. Per Reja è la prima vittoria da quando guida la Nazionale.

CALCIOMERCATO, OFFERTA PER CORREA

CALCIOMERCATO LAZIO, UNA PROPOSTA DALL'URUGUAY

TORNA ALL'HOMEPAGE