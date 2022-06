Albania, pari per Hysaj e compagni: adesso le vacanze

TUTTOmercatoWEB.com

Non va oltre il pareggio l'Albania che impatta in amichevole contro l'Estonia. A Tirana finisce a reti bianche, 0-0 senza grandissime occasioni da gol. Hysaj disputa ancora una volta 90 minuti più recupero stavolta da quinto di centrocampo nel 3-5-2 di mister Reja. Era l'ultimo impegno per il terzino della Lazio con la maglia della sua nazionale. Adesso per lui scatta il periodo delle meritate vacanze prima di tornare a disposizione di Sarri per il ritiro estivo di Auronzo di Cadore.