Albania, Reja: "Ho consigliato Kumbulla di andare via dalla Roma"

L'Albania sarà una delle avversarie dell'Italia nelle amichevoli di questi giorni. I balcanici, come gli Azzurri, non si sono qualificati ai Mondiali. Al comando degli albanesi c'è l'ex allenatore della Lazio Edy Reja che non sta passando un momento felicissimo. In esclusiva a TuttomercatoWeb.com ha parlato del suo futuro e della partita di domani: "Ho un grande rapporto col presidente della Federazione, sono tranquillo. Dopo queste amichevoli ci prenderemo qualche giorno di tempo per decidere il da farsi e poi ci riuniremo per prendere una decisione".

AMICHEVOLE DI LUSSO - "Quando giochi contro l'Italia le motivazioni ci sono. C'è grande attesa da parte della gente, gli albanesi hanno grande considerazione degli italiani, vedono tutte le nostre partite e conoscono bene tutte le squadre. L'Albania potrebbe considerarsi una costola dell'Italia e la gara deve essere una festa, spero venga fuori una bella partita e mi auguro che l'Albania faccia bene. Non dico ottenere un risultato positivo ma una buona prestazione, quella sì. Vorrebbe dire aver fatto ulteriori passi in avanti. Italia non al Mondiale? Noi allenatori teniamo sempre in grande considerazione chi ti ha portato in alto e ti ha fatto ottenere il grande risultato, anche se magari quel giocatore non sta più bene e non ha più l'intensità di prima. Il problema è che in Nazionale non fai in tempo a recuperare. Non hai tempo, ogni partita è determinante. Da questo punto di vista non dovremmo guardare in faccia nessuno".

ALBANESI IN SERIE A - "Ce ne sono tantissimi. C'è Djimsiti, poi Kumbulla che è ragazzo molto bravo ma purtroppo alla Roma non sta trovando tanto spazio. Ismajli all'Empoli sta crescendo, un grande marcatore. Se fosse un po' più tranquillo in fase di possesso palla potrebbe diventare calciatore importante, da big. E poi Hysaj, Bajrami e Berisha, il nostro capitano. Asllani all'Inter? Avrebbe bisogno di giocare. Il mio è un discorso egoistico, da ct dell'Albania: spero che sia lui che Kumbulla a gennaio accettino un prestito per trovare più spazio. Se gliel'ho detto? Sì. Non sono contentissimi, però cosa possiamo fare? Sono sotto contratto con due grandi club. Detto ciò spero possa accadere qualcosa, data l'età dovrebbero giocare di più".