Ambrosini ammette: "Lazio più forte di quanto pensino gli addetti ai lavori"

La Lazio inizia alla grande la stagione e supera per 3-0 la Sampdoria a Marassi. La doppietta di Immobile e il gol di Correa mandano in orbita i biancocelesti che hanno vinto e convinto alla prima stagionale. Massimo Ambrosini, ex centrocampista e attuale commentatore per Sky Sport, ha elogiato Lulic e compagni. L'ex Milan ha dato ragione a quanto rivelato da Inzaghi in conferenza stampa che si è lamentato del fatto che i capitolini non vengono considerati meno del loro reale valore. Ambrosini, impressionato dalle giocate dei calciatori biancocelesti, ha detto: "La Lazio parte senza che noi addetti ai valori la accreditiamo della forza che in realtà ha. Nella scorsa stagione ha capito che poteva sostenere la coesistenza tra Milinkovic, Luis Alberto e Correa. Ha una consapevolezza di forza che ti porta 4 o 5 punti in più. Champions? Può dire la sua".

