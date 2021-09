Amichevole, la Serbia passeggia sul Qatar: solo panchina per Milinkovic

Niente qualificazioni ai Mondiali 2022 per Qatar e Serbia. Il primo perché, in quanto paese ospitante, parteciperà di diritto alla competizione, la seconda invece aveva il turno di riposo. Le due squadre si sono affrontate questa sera in Ungheria. È andata in scena una partita senza storia dominata in lungo e in largo dalla nazionale europea che stravince 4-0. A segno i viola Vlahovic e Milenkovic e poi Jovic e un autogol. Zero minuti in campo per Milinkovic che guarda la vittoria della sua squadra dalla panchina. Probabilmente il tecnico Stojkovic sta preservando il centrocampista della Lazio per le prossime gare contro Lussemburgo e Irlanda validi per il girone di qualificazione ai Mondiali.