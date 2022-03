Argentina, Scaloni: “Giovani? Li abbiamo seguiti. Decideranno loro se...”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le Nazionali proseguono la preparazione in vista del Mondiale in Qatar del 2022, nei giorni precedenti il tecnico dell'Argentina Lionel Scaloni ha reso nota la lista dei convocati per le prossime gare contro Venezuela e Ecuador. Tra i tanti giovani presenti c’è anche il biancoceleste Luka Romero. A proposito dei giovani, il ct della Selección in un’intervista riportata da Pagina12 ha dichiarato: “Sono ragazzi che abbiamo seguito nel lavoro di scouting svolto da (Bernardo) Romeo, (Pablo) Aimar e (Javier) Mascherano. Abbiamo parlato con tutti loro e con le loro famiglie. Hanno mostrato interesse ad essere lì e a sapere cos'è la squadra nazionale argentina. Se abbiamo bisogno di qualcuno saranno loro a decidere se giocare o meno per l'Argentina, non lo faremo noi stessi”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Guerra Ucraina, Shevchenko: “La mia famiglia è sotto assedio. È terribile”

Calciomercato Lazio, Sarri non molla Vecino ed Emerson Palmieri: la situazione