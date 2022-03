Guerra Ucraina, Shevchenko: “La mia famiglia è sotto assedio. È terribile”

TUTTOmercatoWEB.com

La guerra tra Russia e Ucraina prosegue senza tregua. Molti sono i civili che riescono a scappare ma altrettanti quelli che non possono lasciare il paese e sono costretti a vivere gli orrori del conflitto. Ai microfoni di Sky Sport, Andrij Ševčenko ha descritto nuovamente la grave situazione che persiste nella sua terra esprimendo tutta la sua preoccupazione per la mamma e la sorella che sono ancora in Ucraina. Queste le sue parole: “Mia madre e mia sorella sono sotto assedio. Ora hanno ospitato alcune persone che erano in condizioni terribili: venivano da Bucha, dove non c’è cibo, non c’è elettricità. Sono amici di mia sorella e da cinque giorni vivevano sottoterra in un seminterrato. Ci sono stati terribili bombardamenti in quella zona. Conosco bene queste città e sono state completamente distrutte. Non sono rimasti edifici. Andavo a Bucha per allenarmi quando ero un giovane giocatore. È terribile. I corridoi umanitari sono stati attaccati dai soldati russi. Se mia madre e mia sorella cercassero di andarsene penso che sarebbe più pericoloso per loro”

